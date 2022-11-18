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Фотофакт

В Париже в торговом центре протестующие сорвали церемонию зажжения рождественской елки

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В Париже в торговом центре протестующие сорвали церемонию зажжения рождественской елки

Протестующие размахивали профсоюзными флажками, скандировали лозунги и трубили в рожки, пока руководство торгового центра пыталось обратиться к журналистам.

Galeries Lafayette является популярным местом для шоппинга у гостей французской столицы – что-то вроде аналога ГУМа для приезжих.

Известно, что ежегодная рождественская церемония в прошлом году проходила с участием известной актрисы Джессики Честейн и певицы Бет Дитто.

Однако в этом году ничего не получилось, церемония была полностью сорвана. Марк Корреас, продавец в отделе женской обуви, сказал, что повышение заработной платы стало главной темой протеста рабочих.

«Мы сожалеем, что это произошло», – отметил представитель Galeries Lafayette, заявив, что протестующие профсоюзы не отражают позицию универмага.

Агентство подметило, что европейские ретейлеры в этом году готовятся к тому, что покупатели сократят свои расходы в праздничный сезон на фоне высокой инфляции и энергетического кризиса.

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