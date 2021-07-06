В Панкратовичах сгорел дом. Пострадавших нет

6 июля ночью спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Панкратовичи Ковалевского сельсовета Бобруйского района. О пожаре сообщили жители деревни, проснувшись от треска горящего шифера.

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома. Усилия спасателей были направлены ликвидацию пожара и на то, чтобы пламя не перебросилось на соседние строения. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие дома, уничтожена деревянная пристройка, повреждено имущество в доме. Спасена баня-стопка. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.