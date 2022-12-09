В ожидании чуда. Какой будет новогодняя ночь в Бобруйске

В основные дни проведения новогоднего торжества всех ждут у главной елки города. Здесь ожидает концертно-развлекательная программа. А за пять минут до вступления в права нового – 2023 – года прозвучит поздравление председателя горисполкома Игоря Киселя. Танцы, музыка, работа аттракционов, фуд-кортов продлятся до 3 часов ночи.
Развлекательно-игровая программа для детей «Приключение в новогоднем королевстве» стартует уже в наступившем году в 13.00. Танцы продлятся до 21.00.
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