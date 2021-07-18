Днем в отдельных районах дожди грозы. Погода в Бобруйске на 18 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно ясно, после обеда в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Ночью будет пасмурно. Об этом сообщает сервис "POGODA.BY".

Температура воздуха утром +23..+25С°, днем максимальная составит +30..+32С°, вечером +24..+26С°, ночью +20..+22С°.

Ветер утром юго-западный сильный, с порывами до 11 м/с. Днем западный умеренный до 7 м/с. Вечером и ночью северо-западный сильный до 11 м/с.

Подготовила Елизавета НИКОЛАЙЧИК.