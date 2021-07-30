В отделе загса – маленькое новоселье. Рассказываем, какие произошли изменения

Уже функционирует обновленное помещение отдела загса Бобруйского горисполкома на Социалистической, 94. В марте этого года был закрыт магазин «Цветы», который примыкал к Дворцу гражданских обрядов. Было принято решение – расширить учреждение за счет квадратных метров бывшего торгового объекта. Ремонт длился два месяца, после чего двери нового помещения распахнулись для посетителей. Мы узнали какие административные процедуры здесь будут осуществляться.

Стоит напомнить, что с июня 2018 года в Бобруйске были упразднены отделы загса администраций Ленинского и Первомайского районов, а также Дворец гражданских обрядов. С тех пор стал функционировать единый отдел загса Бобруйского горисполкома. До недавнего времени часть административных процедур осуществлялась в здании на улице 50 лет ВЛКСМ,4. А теперь после ремонта необходимые документы можно получить здесь, на Социалистической, 94. Помещение бывшего цветочного магазина претерпело изменения и было переделано под специфику госучреждения. Для посетителей тут есть уютное фойе с диваном и зеркалами, кабинет для двух специалистов и архивная комната. Над подобными метаморфозами трудились рабочие стройтреста №13. Общая площадь отдела загса составила таким образом 80 квадратных метров. Для нового помещения предусмотрен отдельный вход и 6-дневный график работы: выходной здесь только воскресенье. Граждане могут обращаться сюда при регистрациях смерти и расторжении брака, а также при смене фамилии, имени и отчества.

– Люди, которые уже побывали у нас, смогли оценить все преимущества нашего расширения. Изменения, которые произошли – только в лучшую сторону. Это удобно для горожан, и для специалистов, когда все документы можно получать и выдавать в одном месте. Тем более здесь созданы условия для посетителей и наших сотрудников – есть, где разместиться, вести прием граждан, – отмечает Юлия МИХОЛАП, начальник отдела загса Бобруйского горисполкома.

К слову, в отделе загса Бобруйского горисполкома хранится архив с 1922 года, и с каждым годом он растет все больше и больше. Появление еще одной архивной комнаты для отдела загса имеет большое значение.