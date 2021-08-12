В Осиповичском районе женщина на мотоблоке похитила 320 кг зерна

Сотрудниками отдела уголовного розыска Осиповичского РОВД была задержана жительница Осиповичского района по подозрению в хищении 320 кг. зерна.

Правоохранители осмотрели дом 49-летней жительницы агрогородка Корытное. В хозяйственной постройке обнаружили ссыпанное в кучу зерно, там же находились и полимерные мешки с зерном.

Сельчанка призналась, что сама привезла зерно на мотоблоке, с зернотока неподалеку. Хищение совершила в ночное время. Зерно планировала использовать для кормления скота и домашней птицы.

Сегодня все возвращено сельхозорганизации. Женщине грозит административная ответственность и немалый штраф.