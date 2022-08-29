В Осиповичском районе водитель пытался сбежать после ДТП, в котором погиб его пассажир.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 28 августа около 14:45 в Осиповичском районе 34-летний минчанин, проезжая на автомобиле Citroen на 106-ом километре автодороги Борисов-Березино-Бобруйск, на закруглении дороги влево выехал на правую по ходу движения обочину, потерял контроль над уровнем, в результате чего автомобиль занесло. Иномарка съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.

46-летний пассажир авто от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Водитель с места происшествия скрылся, но благодаря принятым мерам розыска был установлен и в 16:30 задержан. На момент задержания находился с признаками алкогольного опьянение - освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя.