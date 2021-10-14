В Осиповичском районе сотрудники ГАИ помогли водителю, застрявшему в лесу на своем автомобиле

В оперативно-дежурную службу Осиповичского РОВД поступило сообщение от жителя райцентра Андрея Викторовича Мирончика. Он рассказал дежурному, что в лесном массиве вблизи деревни Мезовичи застрял на своём автомобиле.

Сотрудники ОГАИ Осиповичского РОВД незамедлительно связались по мобильному телефону с указанным гражданином и, установив его точное местонахождение, направились для оказания помощи. Прибыв на место, сотрудники ОВД оценили обстановку и вызвали специалистов МЧС для извлечения застрявшего в грязи автомобиля.

Спустя некоторое время транспортное средство было успешно извлечено. Водитель высказал слова благодарности в адрес сотрудников Осиповичского РОВД за своевременное и оперативное оказание ему помощи.

По материалам Осиповичского РОВД