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Происшествия

В Осиповичском районе сотрудники ГАИ помогли водителю, застрявшему в лесу на своем автомобиле

mogilev.mvd.gov.by 53 0

В Осиповичском районе сотрудники ГАИ помогли водителю, застрявшему в лесу на своем автомобиле

В оперативно-дежурную службу Осиповичского РОВД поступило сообщение от жителя райцентра Андрея Викторовича Мирончика. Он рассказал дежурному, что в лесном массиве вблизи деревни Мезовичи застрял на своём автомобиле.

Сотрудники ОГАИ Осиповичского РОВД незамедлительно связались по мобильному телефону с указанным гражданином и, установив его точное местонахождение, направились для оказания помощи. Прибыв на место, сотрудники ОВД оценили обстановку и вызвали специалистов МЧС для извлечения застрявшего в грязи автомобиля.

Спустя некоторое время транспортное средство было успешно извлечено. Водитель высказал слова благодарности в адрес сотрудников Осиповичского РОВД за своевременное и оперативное оказание ему помощи.

По материалам Осиповичского РОВД

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