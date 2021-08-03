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Происшествия

В Осиповичском районе работник сельхозпредприятия попался на краже 80л “дизеля”

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В Осиповичском районе работник сельхозпредприятия попался на краже 80л “дизеля”

Сотрудниками Осиповичского РОВД выявлено хищение дизтоплива с территории сельхозорганизации района. Установлено, что дизельное топливо вывез работник этого же предприятия.

В ходе осмотра его домовладения были обнаружены 4 канистры емкостью по 20 литров каждая. Выяснилось, что хищение топлива он совершал на протяжении месяца.

По данному факту проводится проверка. Действиям работника будет дана правовая оценка.

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