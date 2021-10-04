2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Осиповичском районе пропал человек

138 0

В Осиповичском районе пропал человек

23.09.2021 (около 14:00) ушел из д. Погорелое (Осиповичский р-н, Могилевская обл.) в неизвестном направлении.

Адрес: РБ, Могилевская обл., Осиповичский р-н, д. Жорновка.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые.

Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »