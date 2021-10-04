В Осиповичском районе пропал человек
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23.09.2021 (около 14:00) ушел из д. Погорелое (Осиповичский р-н, Могилевская обл.) в неизвестном направлении.
Адрес: РБ, Могилевская обл., Осиповичский р-н, д. Жорновка.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые.
Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.
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