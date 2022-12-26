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Происшествия

В Осиповичском районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

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В Осиповичском районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Трагедия произошла 25 декабря в д. Заболотье Осиповичского района. Об этом сообщает Могилевское областное управление МЧС. 

Спасателям от соседей поступило сообщение в 18:18. По приезде подразделений из-под крыши дома шел дым, внутри наблюдалось плотное задымление.

Внутри жилища в одной из комнат был обнаружен хозяин дома 1976 года рождения. Его спасти не удалось. По информации МЧС, мужчина проживал один и нигде не работал.

По факту пожара проводится проверка. Причина возгорания и гибели устанавливается специалистами. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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