Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Осиповичском районе милиционеры предотвратили хищение древесины

11 0

В Осиповичском районе милиционеры предотвратили хищение древесины

Правоохранители пресекли хищение деловой древесины с территории лесосклада в Осиповичском районе.

Установлено, что к совершению преступления причастны трое работников местного лесхоза. На грузовой автомашине предприятия они вывезли из лесосклада вблизи рабочего поселка Татарка более 32 м3 спиленной деловой древесины. В дальнейшем планировали реализовать его частной организации.

 

photo_2023-02-03_10-45-58_новый размерphoto_2023-02-03_10-46-15_новый размерphoto_2023-02-03_10-46-30_новый размер

Сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Осиповичского РОВД совместно с представителями инспекции животного и растительного мира похищенная древесина стоимостью почти 3000 рублей изъята.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Юлия Холомеева
Фото Осиповичского РОВД

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿