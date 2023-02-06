В Осиповичском районе милиционеры предотвратили хищение древесины

Правоохранители пресекли хищение деловой древесины с территории лесосклада в Осиповичском районе.

Установлено, что к совершению преступления причастны трое работников местного лесхоза. На грузовой автомашине предприятия они вывезли из лесосклада вблизи рабочего поселка Татарка более 32 м3 спиленной деловой древесины. В дальнейшем планировали реализовать его частной организации.

Сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Осиповичского РОВД совместно с представителями инспекции животного и растительного мира похищенная древесина стоимостью почти 3000 рублей изъята.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Юлия Холомеева

Фото Осиповичского РОВД