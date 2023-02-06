В Осиповичском районе милиционеры предотвратили хищение древесины
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Правоохранители пресекли хищение деловой древесины с территории лесосклада в Осиповичском районе.
Установлено, что к совершению преступления причастны трое работников местного лесхоза. На грузовой автомашине предприятия они вывезли из лесосклада вблизи рабочего поселка Татарка более 32 м3 спиленной деловой древесины. В дальнейшем планировали реализовать его частной организации.
Сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Осиповичского РОВД совместно с представителями инспекции животного и растительного мира похищенная древесина стоимостью почти 3000 рублей изъята.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Юлия Холомеева
Фото Осиповичского РОВД
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