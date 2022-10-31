В Осиповичском район в результате ДТП погиб пешеход

29 октября около 6:50 на 98 километре автодороги "Минск-Гомель" в направлении Минска 35-летний житель Боруйского района, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на жителя районного центра, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате ДТП мужчине причинены повреждения не совместимые с жизнью.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Напоминаем: перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедится в отсутствии приближавшегося транспорта. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.

Водителям также следует проявлять предельную бдительность за рулем, особенно в темное время суток. Обязательно необходимо учитывать, что на автодорогах, прилегающим к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления пешеходов на проезжей части.