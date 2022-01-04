В осиповичском кафе трудились семь неоформленных работников

В ходе проведения инспекцией МНС по Осиповичскому району контрольных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере общепита, был установлен факт привлечения семи наемных лиц, без заключения с ними трудовых или гражданско-правовых договоров.

- Общая сумма заработной платы «в конвертах», выплаченная нетрудоустроенным работникам за май-сентябрь 2021 года, составила более 5,9 тысячи рублей, - сообщили в пресс-центре инспекции МНС РБ по Могилевской области. - В адрес ИП было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физлиц.

ИП уведомление было исполнено и с сумм заработной платы «в конвертах» исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог в сумме 0,8 тысячи рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.