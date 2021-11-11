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Профилактика

В Осиповичах задержали группу наркозакладчиков

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В Осиповичах задержали группу наркозакладчиков

Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома."Могилевский наркоконтроль и местные милиционеры задержали четверых жителей райцентра в возрасте от 14 до 22 лет. Молодые люди работали на интернет-магазин по продаже наркотиков", - рассказали правоохранители.

При себе у молодых людей хранился мефедрон и альфа-PVP общим весом около 100 г. Запрещенный товар они планировали разложить в виде закладок в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах.

 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. "Старший из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и мошенничество", - подчеркнули в УВД.

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