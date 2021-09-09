В Осиповичах травмирован пешеход, который внезапно выбежал на проезжую часть
ГАИ 105 0
7 сентября около 20:44 вблизи дома 29 по улице Сташкевича 43-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Buick Encore», совершила наезд на 60-летнего жителя райцентра, внезапно выбежавшего на проезжую часть. Мужчина с травмами госпитализирован.
Следует отметить, что пешеход на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не совершать необдуманных действий.
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