В Осиповичах торговый объект после проверки налоговой уплатит в бюджет более Br1,2 млн

В Осиповичах частная организация розничной торговли незаконно минимизировала налоговые обязательства. После проверки фирма уплатит в бюджет более Br1,2 млн, сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Инспекция МНС по Осиповичскому району проверила частное торговое предприятие, которое занимается реализацией продуктов питания, напитков и табачных изделий. Выяснилось, что организацией сокрыта выручка от реализации товаров более чем на Br2,2 млн посредством проведения работниками организации операций "отмена" и "коррекция" по кассовому оборудованию.

Денежные средства, полученные от покупателей за проданный товар и не отраженные в составе выручки, передавались директору организации. Эти суммы признаны доходом руководителя, и предприятию как налоговому агенту предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц.

Также проверкой установлены факты выплаты зарплаты в конвертах работникам, как состоящим в трудовых отношениях с фирмой, так и привлекаемым к трудовой деятельности без заключения трудовых и (или) гражданско-правовых договоров. Сумма выплат составила Br13,6 тыс.

Проверкой на основании статьи 33 Налогового кодекса произведена корректировка налоговой базы, сумм налогов на прибыль и добавленную стоимость, подоходного налога с физических лиц.

Всего фирме предъявлено к уплате Br1,2 млн, в том числе Br1 млн налогов и Br0,2 млн пени.

Материалы проверки направлены в органы Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля для дачи правовой оценки.