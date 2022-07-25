В Осиповичах ребенку потребовалась помощь спасателей
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24 июля в 15-42 поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку на детской площадке в Осиповичах.
Выяснилось, что 6-летний мальчик проходил по одному из элементов площадки, однако его нога соскользнула и её зажало между металлических прутьев. Работники ПАСЧ-1 Осиповичского РОЧС — начальник караула Денис Толкач и старший пожарный Эрик Бикмаев — при помощи аварийно-спасательного инструмента освободили ногу ребенка. В медицинской помощи он не нуждался.
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