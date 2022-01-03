В Осиповичах при пожаре погиб мужчина
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Сообщение о пожаре в жилом доме в Осиповичах по ул. Чумакова поступило спасателям 1 января в 9.05. На пожаре был обнаружен погибший хозяин 1966 г.р., неработавший.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Причина гибели устанавливается. Об этом сообщает МЧС Беларуси.
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