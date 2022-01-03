Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Осиповичах при пожаре погиб мужчина

49 0

В Осиповичах при пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме в Осиповичах по ул. Чумакова поступило спасателям 1 января в 9.05. На пожаре был обнаружен погибший хозяин 1966 г.р., неработавший.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Причина гибели устанавливается. Об этом сообщает МЧС Беларуси.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »