В Осиповичах при пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме в Осиповичах по ул. Чумакова поступило спасателям 1 января в 9.05. На пожаре был обнаружен погибший хозяин 1966 г.р., неработавший.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Причина гибели устанавливается. Об этом сообщает МЧС Беларуси.