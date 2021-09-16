В Осиповичах пожилые граждане получат посылки безопасности

В рамках республиканской профилактической акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Осиповичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям осуществили адресную почтовую рассылку писем с профилактической информацией и наглядно-изобразительной продукцией МЧС, а также посылок, которые наполнены полезными предметами для престарелых граждан.

Теперь знания по безопасности жизнедеятельности у пожилых адресатов будут всегда под рукой. Они в любой момент смогут освежить в памяти правила пожарной безопасности при наведении порядка на своих приусадебных участках, прочитав «Полезные советы от МЧС». А о том, как безопасно эксплуатировать «сердце дома» и электроприборы им напомнит «Неопалимая купина». Пожилые люди также узнают, как действовать в случае пожара, и как «подружиться» с автономным пожарным извещателем, который поможет предупредить беду, подавая мощный звуковой сигнал. Пособие «МЧС Беларуси: Помощь рядом» даст более 40 полезных советов в экстренных ситуациях различного характера.

Пяти престарелым одиноким пожилым жителям Осиповщины работники МЧС отправили посылки безопасности с наглядно-изобразительной продукцией МЧС и автономными пожарными извещателями, которые станут незаменимыми помощниками и защитниками дома, ежеминутно оберегая жизнь золотого поколения!