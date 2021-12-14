В Осиповичах неплохо владеют тайским боксом

В Бангкоке (Королевство Таиланд) завершились чемпионат и первенство мира по таиландскому боксу среди мужчин и женщин.

Белорусские спортсмены в разных возрастных группах завоевали 35 медалей (7 золотых, 8 серебряных, 20 бронзовых) и заняли третье место в общекомандном зачете.

Весомый вклад в медальную копилку белорусской команды внесли воспитанники осиповичского спортклуба «Golden Victory». Золотую награду завоевал Максим Волоткович, серебряными призерами стали Ангелина Якубовская и Владислав Андрейчиков, бронзовые медали выиграли Владислав Дингалев, Мария Якубовская, Павел Альшаник.