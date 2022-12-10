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Экономика

В Оренбурге открылся магазин-шоурум, где представлены белорусские бренды

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В Оренбурге открылся магазин-шоурум, где представлены белорусские бренды

Магазин-шоурум LEGKO открылся сегодня в Оренбурге. Этот проект - результат сотрудничества концерна "Беллегпром" и Ассоциации предприятий легкой промышленности Оренбуржья, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.

LEGKO - это уникальное многофункциональное пространство, объединяющее площадку для нетворкинга, зоны для ательеров и стилистов, локальных брендов, территории продажи готовой одежды, товаров для дома и тканей.

В шоуруме представляют продукцию ведущие предприятия "Беллегпрома" - Оршанский льнокомбинат, "Камволь", "Моготекс", "Галантэя", "Світанак", "БелКредо" и "Бобруйсктрикотаж".

Как отметили в пресс-службе, глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина является сопредседателем совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбургской области.

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