В ООН рассказали, от чего зависит возрождение туризма в мире

Внутренний туризм в странах станет первым шагом к возрождению мирового туризма. Об этом заявил в пятницу в Марракеше генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили, который находится с рабочей поездкой в королевстве.

"Необходимо стимулировать внутренний туризм в качестве первого шага для возрождения отрасли, учитывая ограничения на поездки, введенные во всем мире", - цитирует его слова информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Восстановление мирового туризма по-прежнему зависит от нескольких факторов, в частности от открытия границ", - продолжил Пололикашвили, добавив, что "на сегодня почти 80% стран закрыли свои границы, введя ограничения различного типа".

"Также восстановление отрасли будет зависеть от снятия различных ограничений и успеха кампаний вакцинации во всем мире", - отметил он. При этом Пололикашвили указал на "необходимость разработки согласованного протокола для людей, которые будут вакцинированы".

Марокко в последние годы является одним из лидеров в области международного туризма среди стран Ближнего Востока и Северной Африки. Однако в результате пандемии коронавируса сектор понес большие потери. Страна лишилась миллиардов долларов, под угрозой банкротства или длительного закрытия оказались некоторые отели, туристические и транспортные компании.

Возврат к нормальному функционированию туризма

Пололикашвили считает, что возврат к нормальному состоянию и функционированию мирового туризма, которое было до пандемии коронавируса, ожидается через три-четыре года.

"Возврат к нормальному состоянию отрасли ожидается через три-четыре года. Это потребует терпения, осуществления множества анализов и реализации инновационных проектов, таких как введение цифрового паспорта", - отметило он.

Ранее Пололикашвили встретился с главой МИД Марокко Насером Буритой, главой правительства королевства Саад ад-Дином аль-Османи, а также министром туризма, авиационного транспорта, народных промыслов и социальной экономики Надией Фаттах Алави.

Глава UNWTO выразил уверенность в том, что "предстоящая 24-я сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая состоится в Марракеше в октябре 2021 года, представляет собой первый шаг на пути к возрождению марокканского туристического сектора".

"Марокко подготовлено с точки зрения санитарных условий и имеет солидную инфраструктуру для приема туристов. К тому же туризм играет большую роль в экономике Марокко, обеспечивая финансовую поддержку тысяч семей, связанных с этим сектором", - подчеркнул Пололикашвили.

По данным UNWTO, в 2020 году мировой туризм потерял $1,3 триллиона, что в 11 с лишним раз больше убытков, зафиксированных во время глобального экономического кризиса 2009 года. Кроме того, по итогам 2020 года, по сравнению с предыдущим годом на 74% упало число визитов туристов по всему миру.