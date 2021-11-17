В октябре подорожали огурцы и помидоры, подешевели цитрусовые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аналитическую информацию Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В октябре 2021 года годовой прирост потребительских цен в целом и цен на социально значимые товары (СЗТ) зафиксирован на уровне 10,5%. При этом отмечается замедление прироста инфляции по сравнению с предыдущим месяцем до 0,9% (1,3% в сентябре). На увеличение годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ основное влияние оказало ускорение роста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции, а также сохранение на высоком уровне прироста цен на мясо и мясопродукты, тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - рассказали в МАРТ.

Повышенный рост цен на продукты питания преимущественно обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках. По оценке министерства, годовой прирост мировых цен на продовольствие в октябре составил 29,3% (30,7% месяцем ранее), в России продукты питания за год подорожали на 12,1%, овощи - на 48,6% (общая инфляция ускорилась до 8,1% - максимальное значение с июня 2016 года).

Товары сегмента плодовоовощной продукции, по оценке МАРТ, за год подорожали на 24,8% (14,2% в сентябре), молоко и молочные продукты - на 7,7%, крупа и бобовые - на 6,1%, мебель - на 14,5%, обувь - на 2,9%, жилищно-коммунальные услуги - на 12,1%.

За прошедший месяц отмечается увеличение цен на картофель (на 7,1%) и другие овощи, в том числе помидоры - на 43,2% и огурцы - на 65,8% (вместе с тем по отношению к декабрю 2020 года помидоры подешевели на 7,8%, огурцы - на 26,5%). При этом фрукты в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года подешевели на 0,9% во многом из-за снижения цен на цитрусовые на 11,7%.

Кондитерские изделия и мебель подорожали на 1,6%, мясо и мясопродукты - на 1,4%, молоко и молочные продукты - на 1%, одежда - на 0,7%. Отмечается снижение тарифов на воздушный транспорт (на 3,8%) и пассажирские перевозки железнодорожным транспортом международного сообщения (на 10,8%).

В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам октября прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 10,7%.

За месяц отмечается плановое повышение тарифов на отопление (на 12,2%) и услуги пользования лифтом (на 62,3%). Кроме того, повышены тарифы на медицинские услуги (на 0,4%).