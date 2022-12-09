В охваченном огнем ТЦ в Подмосковье прогремели взрывы

В горящем торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье были слышны взрывы. Они зафиксированы в строительном отделе магазина OBI - это банки с краской, аэрозоли, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным МЧС России, площадь пожара, который случился сегодня рано утром, уже достигла 7 тыс. кв.м.

На тушении пожара работают 30 человек и 9 единиц техники. При необходимости готова подключиться авиация МЧС.

Сообщается, что пострадавших нет, однако сведения уточняются.