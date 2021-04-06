В одном из бобруйских гипермаркетов девушки пытались украсть товар на сумму более 600 рублей

30 марта в Бобруйске сотрудники Департамента охраны выбыли на срабатывание кнопки тревожной сигнализации гипермаркета.

Именно администрация магазина вызвала милицию, когда благодаря камерам видеонаблюдения в краже уличили двух девушек.

Покупательницы, чтобы не вызвать подозрений планировали расплатиться только за товары в корзине. Находясь в торговом зале, подруги действовали по четко спланированной схеме: пока одна изучала товары на стеллажах, другая прятала продукты и косметику под одежду, после девушки менялись местами.

Уже на выходе сотрудник службы безопасности гипермаркета остановил подозреваемых и пригласил пройти в комнату охраны.

Неработающие бобруйчанки до этого случая не привлекались.

Как выяснилось позже, сумма похищенного у 25-летней фигурантки составила более 600 белорусских рублей – возбуждено уголовное дело.

В отношении 19-летней задержанной за мелкое хищение составлен административный протокол.

По информации Бобруйского ОДО