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Спорт

В очередном матче МХЛ «Динамо-Шинник» уступил «Капитану» со счетом 2:5

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В очередном матче МХЛ «Динамо-Шинник» уступил «Капитану» со счетом 2:5

У белорусского клуба отличились Мирослав Михалёв и Даниил Сотишвили. Напомним, что соперник бобруйчан находится на первом месте Серебряного дивизиона Западной конференции.

Фото: Александр Анташкевич

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