В очередном матче МХЛ «Динамо-Шинник» уступил «Капитану» со счетом 2:5
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Фотографии: Александр Анташкевич
У белорусского клуба отличились Мирослав Михалёв и Даниил Сотишвили. Напомним, что соперник бобруйчан находится на первом месте Серебряного дивизиона Западной конференции.
Фото: Александр Анташкевич
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