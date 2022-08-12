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Происшествия

В общежитии на Гагарина тушили пожар

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В общежитии на Гагарина тушили пожар

11 августа в 22.36 поступило сообщение спасателям о пожаре в общежитии на улице Гагарина.

О пожаре сообщила гражданка М., услышав тревожные звуки сработавшей пожарной сигнализации. Возгорание произошло в одной из бытовых комнат.

Из окна балкона на четвертом этаже выходил дым.  Пожар моментально ликвидировали.  В результате огнем повреждено имущество в бытовой комнате, закопчены стены и потолок. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает: в случае пожара незамедлительно звоните в МЧС по 101 или 112.

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