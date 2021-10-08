В областном чемпионате по сборке спилс-кард среди победителей бобруйская команда “Патриоты”

Областной чемпионат «Ведаю Беларусь» по скоростной сборке спилс-кард прошёл в Могилёве на площади Единства 7 октября. Более сорока команд, состоящих из трех участников, приняли участие в соревновании. Об этом пишет Mogilevnews.

«Соревнования дают возможность в игровой интерактивной форме подробно изучить территориальное устройство регионов и стран. Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать патриотическое воспитание молодых людей – и сделать это в интересной игровой форме», - отмечают организаторы соревнования.

Задача участников заключалась в том, чтобы как можно быстрее собрать карту Беларуси, состоящую из магнитных паззлов. Мероприятие состояло из двух этапов – подготовительного и собственно соревновательного.

Команды участвовали в различных возрастных категориях: учащиеся учреждений общего среднего образования. Победитель – команда «Меридиан (город Горки), учащиеся учреждений высшего образования. Победитель – команда «БРУ» (город Могилёв), учащиеся учреждений средне-специального образования и профессионально-технического образования. Победитель – команда «Патриоты» (город Бобруйск»), работающая молодежь. Победитель – команда «Патриот» (Чериковский р-).

Организатором выступил Могилёвский областной комитет Общественного объединения «БРСМ»