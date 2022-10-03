В Могилевской области стартует республиканская акция «Молодежь за безопасность»

С целью популяризации деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (далее – БМООСП) и профессии спасателя-пожарного с 3 октября на Могилевщине стартует профилактическая акция «Молодежь за безопасность».

Акция пройдет в 2 этапа:

1-й этап – с 3 по 7 октября. С благотворительно- шефской миссией «112 добрых дел» спасатели, работники БДПО, волонтеры Красного Креста и активисты БМООСП отправятся к тем, кто действительно нуждается в помощи: к ветеранам ВОВ, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Фронт работы значителен: установка АПИ, заготовка дров, уборка территории и другие хозяйственные работы. В рамках данного этапа юные спасатели вместе с домовладельцами будут готовить белорусские блюда и запечатлеют это действие съемкой видеоролика «Бабушкины рецепты безопасности».

2-й этап – с 10 по 14 октября. В учреждениях образования, а также в местах массового пребывания людей будут организованы концертные программы: творческие номера активистов БМООСП, конкурсы, викторины, презентации организации, флешмоб от юных спасателей ко Дню рождения БМООСП. Особая фишка этапа – «Осенний бал юных спасателей». На празднике, помимо «вальсирования» и другой танцевально- конкурсной программы, будут и торжественные моменты: награждение активистов БМООСП и представителей образования, посвящение юных спасателей в ряды БМООСП и вручение им членских билетов.

Приглашаем Всех принять участие в нашей акции!