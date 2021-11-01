В области с 1 по 30 ноября проводится Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни.

За 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 653 пожара, погибло 82 человека. Причем жизнь 65 человек оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем.

Усугубляющий фактор – алкоголь. Более 80 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Помните:

- Не курите в постели

- Не выбрасывайте из окна незатушенные сигареты

- Полностью тушите окурки

- Используйте пепельницу

- Уходя из дома, закрывайте окна.

Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям