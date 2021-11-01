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В области с 1 по 30 ноября проводится Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

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В области с 1 по 30 ноября проводится Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

В области с 1 по 30 ноября проводится Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни.

За 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 653 пожара, погибло 82 человека. Причем жизнь 65 человек оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем.

Усугубляющий фактор – алкоголь. Более 80 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Помните:
- Не курите в постели
- Не выбрасывайте из окна незатушенные сигареты
- Полностью тушите окурки
- Используйте пепельницу
- Уходя из дома, закрывайте окна.
Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!

Сектор пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

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