В ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» состязались в профмастерстве трактористы и водители погрузчиков

Всемирный день охраны труда отмечался 28 апреля. Именно к нему был приурочен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии «Тракторист», «Лучший по профессии «Водитель погрузчика», который прошел 5 мая в ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Возможностью заявить о себе, показать профессиональные и личные качества, опыт, корректность и терпение (а такова была одна из целей профсостязания) воспользовались 16 человек – по восемь для участия в каждой номинации. Конкурс проводился в два этапа.

В теоретическом участники должны были показать знания правил дорожного движения, ответив на 10 вопросов теста (при равенстве баллов учитывалась скорость).

Практический демонстрировал умения фигурного вождения трактора и погрузчика в ограниченных проездах. Сначала была «Змейка» (общее задание): водители на своих рабочих машинах объезжали 5 вешек, находящихся на расстоянии 6 метров друг от друга, задача – не задеть ни одну. Затем (снова общее задание) следовал «Колейный мост»: нужно было проехать на транспорте по двум параллельно расположенным бревнам, имитирующим мост (ширина – ширина между осями колес транспорта, длина – длина транспорта), не соскочив с них. Потом задания разделялись. «Заезд трактора с прицепом задним ходом»: водители подъезжали к прицепной сельскохозяйственной машине задним ходом, присоединяли ее, двигались с ней передним ходом и заезжали в бокс задним ходом. «Штабелирование грузов»: водители погрузчиков подъезжали к пирамидке из трех больших ящиков, по одному разбирали ее и снова строили. Учитывались правильность и скорость выполнения фигур.

Результаты конкурса оценивало независимое жюри.

Водители показали класс. Было лишь пару неудач. Один тракторист неточно выполнил «Колейный мост», другой – сбил две вешки. А водитель погрузчика неверно установил средний ящик пирамидки.

Все участники конкурса получили памятные подарки – фирменную кружку и полотенце. Победителей наградили грамотами и сертификатами на посещение платных медицинских услуг санатория им. В.И. Ленина. Финансирование конкурса осуществлялось за счет средств бюджета первичной профсоюзной организации предприятия.

Среди трактористов места распределились следующим образом. Победителем стал Александр Родичев. Второе место у Юрия Аврамчика. Замыкает тройку лидеров Николай Акулич. Первым среди водителей погрузчиков стал Василий Кунцевич. На втором месте Иван Солонович. Третье – у Михаила Богука.

Ольга Хотько.

Фото Дмитрия Вильмана.