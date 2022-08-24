В ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» приступили к уборке урожая арбузов

В ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района началась уборка урожая арбузов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил агроном-овощевод сельскохозяйственного предприятия Иван Федотов.

Первые 12 т сладких плодов уже поступили в фирменную торговую сеть. Бахчевые отечественного производства можно найти в Бобруйске, Кировске и Могилеве. Несмотря на капризы погоды в этом году (много влаги, но мало света и тепла), арбузы все-таки созрели. В среднем вес одного плода составляет 6-7 кг, некоторые экземпляры доходят до 10 кг. Их мякоть чуть светлее, чем в прошлом году, однако все так же отличается сочностью и сладостью. Еще одна отличительная особенность рассветовской ягоды - тонкая кожура.

"Уборку начали чуть позже - в прошлом году первому урожаю радовались уже в конце июля, в этом пробную партию бахчевых собрали чуть более недели назад, - отметил Иван Федотов. - Уборка проводится раз в 1-2 дня по мере созревания плодов. Как и прежде, собирают арбузы вручную. Если не вмешается погода, планируем получить урожай не ниже прошлогоднего".

В "Рассвете" выращивают арбузы уже третий год, и результатами такого смелого в белорусских условиях сельскохозяйственного эксперимента довольны. Так, в первый год здесь собрали порядка 64 т бахчевых при урожайности 123 ц/га, во второй - более 100 т при 200 ц/га. Весной этого года сладкую ягоду высадили снова - 30 тыс. саженцев швейцарской и голландской селекции разместились на площади 5 га.

ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" - крупнейшее в области предприятие АПК и единственное в регионе хозяйство, которое выращивает арбузы в промышленных масштабах. Созревшие в прошлом году бахчевые поступили на внутренний рынок Беларуси. Их можно было найти в розничной сети Бобруйска, Могилева, Кировского района и даже Минска.