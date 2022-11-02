В ОАО «Белшина» обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании

В ней приняли участие работники заводов крупногабаритных, массовых, сверхкрупногабаритных шин, механического и централизованные подразделения предприятия, а также почетные гости: Игорь Станкевич, председатель областного Совета Белхимпрофсоюза; Татьяна Марочкова, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов.

Татьяна Борисовна подробно рассказала о проекте Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании», в частности, о едином дне голосования. Не осталась без внимания и тема предлагаемых изменений в Избирательный кодекс. Спикер отметила, что в Могилевской области за прошлую неделю только профсоюзы провели более сотни встреч в трудовых коллективах по информированию на данные темы.

– Поле деятельности профсоюзов очень широкое, и мы находимся на передовой в общественно-политической жизни, – подчеркнула она.

Игорь Станиславович рассказал о текущей профсоюзной работе, были рассмотрены вопросы, связанные с работой над коллективным договором, и другие.

Работники предприятия задали интересующие их вопросы и получили понятные развернутые ответы.

– Сегодня заканчивается общественное обсуждение законопроекта о ВНС. Мы услышали некоторые предложения, которые были представлены именно профсоюзным активом. Завтра они будут аккумулироваться и централизованно предоставляться в законодательный орган. Рассмотрели вопросы, связанные с колдоговорной, профсоюзной работой, организационные. Поговорили о распределение финансов – каким образов сегодня проходит поддержка наших членов профсоюза. Мы, как представители Федерации профсоюзов Беларуси, имеем возможность влиять на процессы, которые будут проходить в стране, потому что наша общественная организация является самой крупной в Беларуси. Мы надеемся, что профсоюзы будут представлены в большом количестве делегатов ВНС. И через этих делегатов мы будем иметь возможность влиять на процессы, которые проходят сегодня в республике, – подвел итог встречи Игорь Станкевич.

Мнением о Всебелорусском народном собрании поделилась кладовщик транспортно-складского отдела управления транспорта и логистики ОАО «Белшина» Софья Грицук, депутат Бобруйского городского Совета депутатов:

– Всебелорусское народное собрание – это интересная, умная, грамотная задумка. Это то, что мы сегодня видели на встрече: я могу встать и рассказать все, что думаю, высказать свое мнение, предложить свои идеи. Это будет хороший орган народовластия. Важно, чтобы не было формализма, чтобы люди пошли туда с душой, а не просто для того, чтобы туда попасть. Чтобы жить в нашей стране хорошо и счастливо, мы должны спокойно работать. И заботиться не только о своем благосостоянии, но и о тех, кто рядом, – уверена она.

– Когда мы посещаем трудовые коллективы, организуя диалоговые площадки, людей прежде всего интересует информационная сторона вопроса: для них важно быть политически грамотными, чтобы была принципиальная позиция, чтобы знать права и обязанности делегатов ВНС. Наиболее часто возникают вопросы: «Какой статус будет у ВНС?», «Как законы будут приниматься?», то есть каким будет алгоритм «вхождения» законов в общество. Если говорить о делегатах ВНС, хочу отметить, что не все члены профсоюзов согласны с тем, что должна быть равная позиция для всех общественных организаций. На сегодня ФПБ самая многочисленная в Республике Беларусь. Она ведущая и насчитывает порядка 4 млн человек. Завтра мы будем подводить итоги встреч и централизованно передавать общие сведения. Около 10 предложений за эти полторы недели мы приняли, будем выдвигать от Могилевской области, – заключила Татьяна Марочкова.

Виктор ЧАБАН, фото автора.