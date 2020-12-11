В ноябре подорожали овощи и сахар, подешевели цитрусовые и пшено

В целом овощи подорожали на 13,31%, заметнее всего в этой группе выросли цены на свежие помидоры (на 30,15%), огурцы (20,14%) и сладкий перец (на 8,54%). Подорожал виноград - на 15,61%, сахар - на 7,15%, растительное масло (без оливкового) - на 6,88%, куриные яйца - на 5,24%, икру лососевых рыб - на 4,15%.

Подешевели цитрусовые (на 5,57%), пшенная крупа (на 4,44%), свежая капуста (на 3,77%), яблоки (на 3,71%), чеснок (на 3,54%) и свекла (на 3,1%).

Мясо и мясопродукты подорожали на 0,52%, рыба и рыбопродукты - на 0,34%, молоко и молочные продукты - на 0,82%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,49%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,18%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 0,3%, фастфуд - на 0,39%.

Табачные изделия подорожали на 0,62%, алкогольные напитки - на 0,45%.

Непродовольственные товары в октябре стали дороже на 0,37%. Одежда подорожала на 0,65%, мебель - на 1,01%, электротовары - на 0,51%, стройматериалы - на 0,44%, медикаменты поднялись в цене на 1,65%. Обувь стала дешевле на 2,49%, ювелирные изделия - на 1,3%.

Стоимость услуг повысилась на 0,49%. Наиболее заметно подорожало в ноябре отопление - на 7,1% и услуги сотовой связи - на 4%, подешевели услуги международного туризма - на 11,06%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,7%.