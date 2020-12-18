В новый год с новыми проектами

Социально-образовательный проект «В ногу со временем» разработан отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска.
Проект нацелен на закрепление и углубление у граждан пожилого возраста полученных теоретических знаний в области информационной культуры, эффективное использование возможностей современного персонального компьютера и мобильного устройства в повседневной жизни пожилых людей.
На базе отделения обучение целевой группы будут проводить учащиеся Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа, осваивающие специальность «программное обеспечение информационных технологий». Работники отделений ЦБУ № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанка» помогут пожилым освоить онлайн-сервисы банка.
В результате реализации проекта представители целевой группы приобретут навыки уверенного пользователя ПК и современных гаджетов, смогут самостоятельно производить оплату ЖКУ, бронировать билеты на транспорт, заказывать талон и вызывать врача на дом онлайн, эффективно использовать в работе правила поведения в киберпространстве.
Приглашаем жителей Первомайского района в возрасте 60 лет и старше к участию в проекте.
Филина Е.Н., заведующий
отделением дневного пребывания для
граждан пожилого возраста ТЦСОН
Первомайского района г. Бобруйска