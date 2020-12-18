В новый год с новыми проектами

Социально-образовательный проект «В ногу со временем» разработан отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска.

Проект нацелен на закрепление и углубление у граждан пожилого возраста полученных теоретических знаний в области информационной культуры, эффективное использование возможностей современного персонального компьютера и мобильного устройства в повседневной жизни пожилых людей.

На базе отделения обучение целевой группы будут проводить учащиеся Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа, осваивающие специальность «программное обеспечение информационных технологий». Работники отделений ЦБУ № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанка» помогут пожилым освоить онлайн-сервисы банка.

В результате реализации проекта представители целевой группы приобретут навыки уверенного пользователя ПК и современных гаджетов, смогут самостоятельно производить оплату ЖКУ, бронировать билеты на транспорт, заказывать талон и вызывать врача на дом онлайн, эффективно использовать в работе правила поведения в киберпространстве.

Приглашаем жителей Первомайского района в возрасте 60 лет и старше к участию в проекте.

Филина Е.Н., заведующий

отделением дневного пребывания для

граждан пожилого возраста ТЦСОН

Первомайского района г. Бобруйска