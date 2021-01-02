В новый год с коронавирусом – более 470 тысяч заразившихся в мире за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось за 24 часа более чем на 470 тысяч и превысило 81,94 млн.

По состоянию на 17:11 1 января в ВОЗ поступили сведения о 81 947 503 инфицированных (+470 046 за сутки) и 1 808 041 умершем (+9 921 за сутки).

Более 55% случаев инфицирования за минувшие 24 часа припадают на Европу (262 223), на втором месте - Северная и Южная Америка (118 056), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 372).

В разрезе стран, по сообщению ВОЗ, картина выглядит так. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 376 790. Далее следуют Индия (10 286 709), Бразилия (7 619 200), Россия (3 186 336), Франция (2 576 420), Великобритания (2 488 784), Италия (2 107 166), Испания (1 893 502), Германия (1 742 661), Колумбия (1 626 461), Аргентина (1 613 928) и Мексика (1 413 935).