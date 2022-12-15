В Новый год без стресса: 7 правил подготовки к празднику

Новый год — праздник волшебства и умиротворения. Но для многих конец декабря превращается в настоящий кошмар: надо успеть купить гору подарков, закончить все накопившиеся на работе и дома дела… И не сойти с ума в бесконечных пробках и очередях. Мы делимся проверенными годами хитростями, которые помогут справиться с предновогодней суетой.

Правило N1

Так хочется порадовать родных и друзей замечательными подарками к Новому году! Но, как правило, многие начинают заниматься этим в последние дни перед праздником. А ведь так просто продумывать сюрпризы для близких заранее. Во время осенней прогулки увидели то, что может понравиться родным? Покупайте без колебаний. В итоге к концу декабря у вас будет уже полный комплект подарочных наборов. Ранние покупки позволят сэкономить силы, время и, конечно, деньги.

Правило N2

Без гастрономических изысков не обходится ни один праздник. Мы до изнеможения готовим множество салатов, килограммы холодцов и других «обязательных» блюд. Затем все это съедается — не пропадать же добру. Что в итоге? Усталость от готовки, лишние килограммы и неважное самочувствие. Выход можно найти в тщательном продумывании праздничного меню и небольших порциях. Собираетесь у елочки большой компанией? Разделите обязанности по приготовлению угощения: так будет и быстрее, и веселее накрыть стол. Ограничьтесь закусками, фруктами и одним горячим блюдом. Голодным не останется никто, а легкость в организме гораздо больше способствует танцам до утра и праздничному настроению. Не бойтесь ломать старые традиции и создавать новые.

Правило N3

Новогодняя ночь — это, прежде всего, настроение. И создается оно не ломящимся от еды столом и дорогостоящими подарками. Запах еловых лап, продающихся на зимних базарах, аромат мандаринов, выложенных на блюдо праздничного стола, горящие свечи и рождественские салфетки для сервировки — все это очень легко, быстро и бюджетно может сделать каждый. При минимуме потраченных сил и нервов — максимум ощущений.

Правило N4

Если есть возможность, возьмите на работе несколько отгулов до Нового года, чтобы уделить время себе любимой. Примите ванну с солью и эфирным маслом (масло лаванды — одно из лучших средств для релаксации и здоровья), пересмотрите новогодние фильмы, сходите на массаж, в конце концов, просто хорошо выспитесь. Это придаст сил доделать все необходимое к празднику, а главное, вы не будете чувствовать себя в новогоднюю ночь как выжатый лимон.

Правило N5

И не откладывайте на последний момент запись в салон красоты! Можно, кстати, спокойно записаться на маникюр, педикюр и стрижку за неделю до новогодней ночи. Современные технологии и опытные руки мастера позволят вам выглядеть достойно достаточно долго. Зато вы правильно спланируете свое время и точно разгрузите самый важный день ─ 31-е декабря.

Правило N6

Выбор платья для праздника тоже лучше сделать заранее. Идеально ─ во время летнего отпуска или осеннего отпуска, когда есть время и силы на шоппинг. Наряд в сезон скидок обойдется дешевле да и послужит дополнительным стимулом держать себя в форме. Единственный минус в такой запасливости — удержаться от соблазна выгулять обновку до зимы.

Правило N7

Самым главным источником стресса зачастую становится наш собственный перфекционизм. Снизьте ожидания ─ не старайтесь угодить сразу всем. Новый год — это не конец света и не экзамен по кулинарным изыскам, а всего лишь приятная возможность спокойно посидеть в семейном кругу, позвонить старым друзьям, поиграть с детьми. Выдохните и уверенно вычеркните из списка новогодней гонки половину дел. Такой настрой принесет только положительные эмоции и внутреннее умиротворение.

По материалам marieclaire.ru.