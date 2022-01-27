В новом детском саду презентовали комнату безопасности

В Бобруйске в торжественной обстановке открыли ясли-сад №85, который расположился в динамично развивающемся микрорайоне города – Молодёжном. Презентацию комнаты безопасности в 85-м садике для гостей провели ребята из средней группы. Помогли им старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Елена Кричко и воспитатель дошкольного образования Татьяна Батюня.

Показать есть что. Особенностью комнаты является наличие выделенных зон по изучению правил безопасности в быту, при пожарах, на водоемах, при встрече с незнакомцем… Обучение уже начинается в коридоре со знакомства с правилами дорожного движения. Далее в комнате есть возможность проиграть ситуации на кухне, изучить одно из основополагающих правил – «5 шагов спасения». Поднята актуальная тема для молодого, постоянно расширяющегося микрорайона: о недопустимости игр вблизи строящихся объектов. На жалюзи неспроста изображены герои мультсериала МЧС «Волшебная книга». Мультфильм полезен как детям, так и взрослым, – в нем простым доступным языком рассказаны основные правила безопасности.

Центральной точкой стал стеллаж для методических пособий, выполненный в виде «телефона на все случаи» – «112». К слову, всё что размещено на полках (раскраски, книги, брашюры, пазлы и т.п.) разработано и выпущено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Нашлось место для методических пособий и для родителей. Ведь так актуально тандемное обучение, когда участвуют и родители, и дети. Отец и мать на собственном примере показывают ребенку ответственное отношение к личной безопасности.

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям