В Новой Зеландии сильные ливни вызвали наводнения

Сильные ливни вызвали наводнения в некоторых регионах западного побережья Южного острова Новой Зеландии, сообщает газета The New Zealand Herald.

Более 60 человек были доставлены в эвакуационные центры в городе Вестпорт, где сегодня утром был объявлен режим чрезвычайного положения. "Моделирование показало, что низменные районы Вестпорта подвергаются серьезному риску затопления, и мы должны поставить безопасность людей на первое место. Мы ввели обязательную эвакуацию из районов риска в Вестпорте, чтобы обеспечить безопасность жителей", - заявил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям западного побережья Южного острова.

Отмечается, что февраль в этом году стал самым дождливым в Вестпорте за последние 78 лет.

В результате сильных ливней были затоплены дома, разрушены мосты и дороги, коммунальные коммуникации и линии электропередачи, из-за схода оползней перекрыты некоторые автомагистрали. Жителей пострадавших регионов также предупредили о нарушении водоснабжения и значительном загрязнении питьевой воды.

Как добавляет ТАСС, частично затопленными оказались также низко расположенные города Седдонвилл и Мокихинуи. Их жители эвакуированы и размещены в специальных центрах, обустроенных в муниципальных зданиях.

Ливни обрушились на западное побережье Южного острова Новой Зеландии 4 февраля. Власти призвали население пострадавших от наводнений регионов держаться в стороне от паводковых вод и не приближаться к вышедшим из берегов рекам.