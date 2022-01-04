В новогоднюю ночь в Бобруйском родильном доме появились на свет 3 ребенка. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала заведующий родильным отделением Ирина Поддубная.

– В новогоднюю ночь у нас родились трое малышей. Первый ребенок – мальчик – родился в 00.10 и стал номером один не только в Бобруйске, но и во всей Могилевской области. Вес маленького богатыря – 4 кг 20 г, рост – 52 см. За годы моей работы это самый ранний ребенок, рожденный в новогоднюю ночь, – отметила Ирина Владимировна. – Затем родились еще двое: в 04.40 – девочка весом 4 кг 440 г, рост – 53 см; в 05.50 – мальчик весом 3 кг 700 г, рост – 53 см.

– Это мой первенец. Я впервые познала радость материнства, – рассказала мама первого малыша Юлия Лопатина. – И испытала особенные эмоции: ты лежишь на родильном столе, всюду салюты стреляют, люди радуются, и самое великое счастье именно в эту ночь случилось с нами. Беременность, слава Богу, проходила отлично. У нас анализы и все остальное было в норме. Мы ни разу не были госпитализированы. Подготовка к родам в основном была теоретическая. Было страшно, потому что это первый опыт, но сами роды – это счастье. Мы прекрасно с ними справились, помогали друг другу. Теперь я самая счастливая мама. Сына мы решили назвать Романом. Для меня впервые родить сына – это испытать такое счастье, которое ни с чем несравнимо.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.