В новогодние праздники в Бобруйске изменится график движения общественного транспорта

Уважаемые бобруйчане и гости города!

31 декабря 2020 года отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:

по автобусным маршрутам:

Номер маршрута Название остановочного пункта Время отправления 1а Микрорайон «Западный» 23.20 0.17 Тепличный комбинат 23.55 0.40 4а Дзержинского 23.20 00.20 Тарный 23.40 00.40 5 Дзержинского 22.13 00.20 Киселевичи 22.30 5б Дзержинского 23.00 Киселевичская 23.50 6 Микрорайон № 6 23.22 Дзержинского-Парковая 23.59 Парковая 0.10 Дзержинского- Микрорайон № 6 0.20 Приберезинская 0,50 8а Микрорайон «Западный» 23.30 Дзержинского 0.20 11 18-е отд. связи 23.30 Дзержинского-ст. Березина 23.55 Ст. Березина 0.02 Дзержинского-18-е отд. связи 0.20 13 Дзержинского-Набережная 23.25 0.20 0.55 Набережная 23.50 0.45 1.15 14 Дзержинского 23.19 0.20 Микрорайон «Западный» 23.50 16 Дзержинского 23.10 0.20 Скрипочка 23.28 0.55 18 Машиностроительный завод 23.40 0.16 1.02 Микрорайон № 6 0.18 18а Машиностроительный завод 22.13 22.46 0.24 Приберезинская 22.59 23.36 0.55 Дзержинского 0.12 18 Машиностроительный завод 23.40 Дзержинского 23.35 21 Киселевичи 22.31 Приберезинская 0.10 33 Дзержинского 22.50 23.19 Рынок «Западный» 23.15 23.47

по троллейбусным маршрутам:

№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40 22.58 23.10 23.27 23.42 23.52 0.13 0.26;

№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16 22.39 22.53 23.06 23.21 23.40 0.06 0.20;

№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47 23.54.

01.01.2021 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:

Номер маршрута Название остановочного пункта Время отправления 1г Орловского 6.15 Микрорайон «Западный» 6.30 Рынок «Еловики» 6.50 2 Дзержинского - Санаторий им. Ленина 7.30 8.35 Санаторий им. Ленина 7.45 8.55 Дзержинского - Новокрайняя 8.05 9.10 4а Дзержинского 6.00 6.30 7.30 8.30 9.30 Крапивка 6.30 7.00 8.00 9.00 10.00 5 Киселевичи 6.40 7.20 8.00 8.40 9.15 9.50 10.20 11.05 11.47 12.30 13.10 Дзержинского 7.00 7.40 8.20 9.30 9.55 10.45 11.30 12.05 12.50 13.40 5д Киселевичи 5.15 6.00 Дзержинского 5.35 6.28 6 Дзержинского-Микрорайон № 6 5.30 7.00 Микрорайон № 6 6.06 7.36 Дзержинского-Парковая 6.43 8.13 Парковая 6.53 8.23 7 Дзержинского 5.45 Пос. Березина 6.30 8а Дзержинского - Микрорайон «Западный» 5.55 6.20 7.05 8.15 9.55 11.27 12.57 14.27 16.00 Микрорайон «Западный» 5.20 5.45 6.30 6.55 7.40 8.50 10.33 12.05 13.35 15.05 Парковая 11.20 12.50 14.20 15.53 9 Микрорайон «Западный» 7.05 11 18-е отд. связи 6.07 6.40 7.03 7.59 8.18 9.14 9.33 11.28 12.43 13.58 Дзержинского-ст. Березина 6.40 7.12 7.31 8.27 8.46 9.42 10.01 11.56 13.11 14.26 Ст. Березина 6.45 7.41 8.56 10.11 12.06 13.21 14.36 Дзержинского-18-е отд. связи 5.40 6.17 6.36 7.32 7.51 8.47 9.06 11.01 12.16 13.31 11а Дзержинского-18-е отд. связи 7.13 8.28 9.43 18-е отд. связи – Пристань 7.40 8.55 10.10 Дзержинского – Пристань 8.08 9.23, 10.38 Пристань – ст. Березина 8.13 9.28 10.43 Ст. Березина -18-е отд. связи 8.18 9.33 10.48 12 Вокзал 6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.40 Санаторий 6.58 7.38 8.18 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.58 13 Дзержинского-Набережная 5.30 6.00 7.15 8.30 9.45 11.45 13.00 Набережная - Вокзал 5.55 6.25 7.40 8.55 10.10 12.10 13.25 Дзержинского-Вокзал 6.20 6.50 8.05 9.20 10.35 12.35 13.50 Вокзал - Набережная 6.32 7.02 8.17 9.32 11.32 12.47 13а Дзержинского-Светлогорская 6.15 7.00 7.45 8.15 9.00 9.30 10.15 10.45 11.30 13.30 14.45 16.00 17.15 18.35 Светлогорская - Вокзал 6.45 7.30 8.15 8.45 9.30 10.00 10.45 11.15 12.00 14.00 15.15 16.30 17.45 Дзержинского - Вокзал 7.05 7.50 8.35 9.05 9.50 10.20 11.05 11.35 12.20 14.20 15.35 16.50 18.05 Вокзал - Светлогорская 7.17 8.02 8.47 9.17 10.02 10.32 11.22 12.32 13.17 14.32 15.47 17.02 18.25 13в Светлогорская 19.05 14 Дзержинского 5.40 6.13 6.46 7.19 8.25 9.31 Микрорайон «Западный» 6.13 6.46 7.19 7.52 8.58 10.02 15а Микрорайон «Западный» 5.25 Вокзал 5.45 16 Скрипочка 6.38 7.13 8.03 Дзержинского 6.55 7.45 17 Дзержинского 7.10 8.05 Киселевичи 7.35 8.30 21 Киселевичи 6.01 14.21 22.31 Приберезинская 7.10 15.30 23.40 25 Микрорайон «Западный» 7.22 8.25 9.25 11.10 21.50 Госпиталь 7.55 Ледовый дворец 7.59 8.55 9.55 11.45 22.15 30 Дзержинского 6.00 8.35 Тепличный комбинат 6.40 9.25 31 Орловского 5.10 5.45 7.17 9.12 Тепличный комбинат 5.45 6.20 8.05 9.50 Машиностроительный завод 6.29 Дзержинского 7.05 9.00 33 Дзержинского 9.19 9.42 10.13 10.36 11.07 11.30 12.01 12.55 13.49 Рынок «Западный» 9.46 10.09 10.40 11.03 11.34 11.57 12.28 13.22 14.16 76 Гоголя 8.20 9.10 10.00 Микрорайон № 6 8.48 9.38 10.28

Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.

Расписание движения троллейбусов 01.01.2021

по маршруту № 1:

Отправление с

о.п. «Еловики» Отправление с

о.п. «Дзержинского» Начало движения 6.42 7.13 7.40 7.56 6.05 6.42 7.16 7.42 7.56 Интервал в мин.

с 8-00 до 10-00 6-10 Интервал в мин.

с 10-00 до 15-00 6-8 Интервал в мин.

с 15-00 до 18-00 6-10 Интервал в мин.

с 18-00 до 23-00 7-14 Окончание движения 23.21 23.36 23.51 00.06 00.16 23.33 23.48 00.03 00.18 00.32 00.42

по маршруту № 2:

Отправление с о.п

«ул. Сикорского» Отправление с

о.п. «Ст. Бобруйск» Начало движения 6.03 6.47 7.09 7.29 7.45 7.57 6.29 6.44 7.29 7.50 8.02 Интервал в мин.

с 8-00 до 10-00 7-10 Интервал в мин.

с 10-00 до 15-00 6-11 Интервал в мин.

с 15-00 до 18-00 6-8 Интервал в мин.

с 18-00 до 21-00 6-9 Интервал в мин.

с 21-00 до 23-00 7-15 Окончание движения 23.30 23.42 23.55 00.08 00.21 00.08 00.20 00.33 00.46

00.59

В ночь с 31 дека­бря 2020 года. на 1 января 2021 г. будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов:

Маршрут № 1:

от о.п. «Еловики»: 22.27 23.22 0.16

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46 23.41 0.35

от «ул. Дзержинского»: 22.54 23.49 0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «Сикорского»

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.00 23.55.

Маршрут № 2:

Сикорского: 22.29 23.02 23.18 23.47 0.17 0.36 1.00 1.18 1.36 1.54 2.15 2.36

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.57 23.30 23.46 0.12 0.45 1.04 1.27 1.46 2.04 2.22 2.42 3.04

ст. Бобруйск: 23.07 23.39 23.56 0.22 0.58 1.14 1.37 1.58 2.14 2.32 2.52 3.13

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Сикорского»: 23.16 23.47 0.04 0.31 0.48 1.06 1.22 1.45 2.06 2.22 2.40 3.00 3.21.

городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:

№ 5: 3.00 (Киселевичи: 0.45)

№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.40)

№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)

№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).

Бобруйский горисполком.