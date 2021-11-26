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Спорт

В НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум

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В НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошел IV Международный студенческий олимпийский форум "Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и образование", сообщили в пресс-службе НОК.

Студенты, магистранты и профессорско-преподавательский состав из Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Украины и Китая обсудили проблемы развития олимпийского движения в современном мире, экологию и устойчивое развитие окружающей среды. На форуме также были обсуждены вопросы социокультурной коммуникации и развития олимпизма в условиях глобализации, олимпийского образования, культуры и наследия, спортивное волонтерство и другие насущные проблемы.

Организатором форума выступили Белорусская олимпийская академия, НОК, Белорусский государственный университет физической культуры.
Фото Белорусской олимпийской академии
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