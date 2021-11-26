В НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошел IV Международный студенческий олимпийский форум "Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и образование", сообщили в пресс-службе НОК.

Студенты, магистранты и профессорско-преподавательский состав из Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Украины и Китая обсудили проблемы развития олимпийского движения в современном мире, экологию и устойчивое развитие окружающей среды. На форуме также были обсуждены вопросы социокультурной коммуникации и развития олимпизма в условиях глобализации, олимпийского образования, культуры и наследия, спортивное волонтерство и другие насущные проблемы.

Организатором форума выступили Белорусская олимпийская академия, НОК, Белорусский государственный университет физической культуры. Организатором форума выступили Белорусская олимпийская академия, НОК, Белорусский государственный университет физической культуры.

Фото Белорусской олимпийской академии