В ногу со временем. Как в Бобруйске обучают компьютерной грамотности людей золотого возраста

В наше время – в век глобальной компьютеризации и информатизации – современные технологии все глубже проникают в жизнь каждого, и общество уже не может обходиться без социальных сетей, навигаторов, поисковых систем и блогов.

Идея проекта

Благодаря интернет-технологиям появляется возможность коммуникации с людьми по всему миру, видеть и слышать их, искать любую информацию не выходя из дома. Использование возможностей современных средств связи позволяет создать электронную почту, ответить на сообщение в социальных сетях, найти на YouTube любимый фильм, купить билет на самолет онлайн, подключиться к сети wi-fi. Эти манипуляции молодежь и люди среднего возраста без труда выполняют каждый день. Однако для представителей старшего поколения эти, казалось бы, простые действия иногда превращаются в невыполнимую задачу. Компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущим в ногу со временем.

Сегодня на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района в рамках реализации проектов «Сети все возрасты покорны» и «Планшет с нуля» функционируют кружки для начинающих «Компьютерная азбука» (обучение пользованию персональным компьютером и Интернетом) и «Гигабайт» (обучение работе на планшете и мобильном телефоне на операционной системе Android). Вместе с тем, пройдя обучающий курс, люди старшего возраста зачастую теряются при необходимости совершить самые элементарные финансовые операции, не говоря об их робости перед новыми автоматизированными сервисами. Хотя, как ни парадоксально, последние могут в первую очередь именно пожилым облегчить жизнь, сэкономить время и силы. Учитывая вышеизложенное и тот факт, что сегодня в отделение приходят те, кто владеет азами компьютерной грамотности, назрела необходимость в комплексном применении полученных знаний на практике.

С этой целью отделением и разработан социально-образовательный проект «В ногу со временем», который поддержали филиал УО «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» и ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк».

– Хочу поблагодарить партнеров и волонтеров проекта за понимание проблем пожилых людей, бескорыстную помощь, чуткость и внимание. Время не стоит на месте, оно диктует свои правила, поэтому неформальное образование пожилых граждан в сфере экономической безопасности, включая информационные технологии, всегда будет актуально и востребовано, – отмечает заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОНа Первомайского района Елена Филина.

Держать руку на пульсе

Занятия проходят на базе лесотехнического колледжа раз в неделю в трех подгруппах. На сегодня здесь обучаются 48 человек. Возраст – 60 плюс. Бобруйчанка Наталья Настюшенко стала участницей проекта потому, что хочет идти в ногу со временем и быть уверенным пользователем девайсов.

– У меня нет всесторонних глубоких знаний в области информационных технологий, хочется постоянно чему-то учиться, чтобы во всем разбираться. Я многого не понимаю, теряюсь, где-то осторожничаю. А здесь специалисты все разъяснят и покажут наглядно, – говорит пенсионерка.

Еще одна участница проекта Лидия Шалимова в прошлом работала с ЭВМ. Но с тех пор утекло много воды, технический прогресс ушел далеко вперед и полученные знания стали неактуальны. Назрела необходимость заново освоить компьютерную грамотность, а заодно научиться лучше пользоваться смартфоном.

Куратор проекта «В ногу со временем» – председатель цикловой комиссии специальности «Программное обеспечение информационных технологий» Валерия Кричко.

– Директор лесотехнического колледжа Александр Кубрак предложил реализовать на базе нашего учебного заведения такой вот проект, чтобы помочь освоить взрослому населению новые технологии. У меня у самой есть бабушки, которым тяжело понять современную технику, и они всегда обращаются ко мне за помощью. На занятиях мы будем рассказывать, как скачивать приложения на смартфоны через Play Маркет, подключать мобильный интернет, пользоваться «Яндекс. Такси», сайтами ­«Таблетка. бай», «Талон. бай», «Квитки. бай», платформами для дистанционного обучения: zoom, skype, применять QR-код, регистрироваться в интернет-­магазинах и на сайтах «Евроопта», «Виталюра», и многое другое, – объясняет преподаватель.

В качестве ассистентов на занятиях присутствуют студенты колледжа, которые помогают людям золотого возраста осваиваться в мире цифровых технологий. Примечательно, что в стенах учебного заведения встречаются таким образом два поколения. Данный проект – это прекрасная возможность показать, что между ними гораздо больше общего, чем принято думать, выстроить коммуникацию и вовлечь старшее поколение в современную жизнь.

– У каждого есть внуки. Чтобы быть с ними на связи, бабушки и дедушки должны хотя бы минимально владеть базой. Я считаю, что помощь, которую мы оказываем участникам проекта, очень важна. Некоторые не знают, как пользоваться мобильным телефоном, главным экраном, настройками, wi-fi, и мы рассказываем об этом, ведь сегодня смартфон – это «карманный» мини-компьютер, – подчеркивает учащаяся 3-го курса ­Анжелика Емельянова.

Финансовая грамотность

Расскажут подопечным отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и о том, как обезопасить и уберечь себя от интернет-мошенников. К слову, еще в августе 2015 года дан старт реализации социально-­образовательного проекта «Школа финансовой грамотности» совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк». Среди основных задач преодоление пожилыми людьми страха перед дистанционным банковским обслуживанием, повышение уровня финансовой грамотности населения, освоение всех возможностей системы «интернет-банкинг». В рамках нового проекта «В ногу со временем» для всех желающих прямо на базе отделений Беларусбанка будет проводиться обучение совершению различных банковских операций.

– Мы начали активно сотрудничать с центром соцобслуживания еще до этого проекта. На занятиях с помощью ноутбука и проектора я показывала, как совершать различные платежи не выходя из дома. Когда волна коронавируса пойдет на спад, мы возобновим наши встречи. Самый оптимальный вариант – чтобы люди приходили в отделения, где есть мультипользовательские места с компьютерами для работы с клиентами. Наши консультанты будут показывать и объяснять, как проводить различные платежи через интернет-банкинг, как пользоваться кредитными и депозитными картами. У многих сейчас современные телефоны, благодаря которым также можно совершать множество различных операций при помощи услуги М-банкинг. Обучаем мы и принципам финансовой безопасности. К сожалению, мошенники чаще делают упор на пожилых людей – они более доверчивые и уязвимые. И эту информацию мы также не обходим стороной, – рассказывает главный специалист отдела продаж ЦБУ 703 ОАО «Беларусбанк» Ольга ­Коткина.

Ожидается, что в результате реализации проекта представители целевой группы приобретут навыки уверенного пользователя ПК и современных гаджетов. Пожилые люди смогут самостоятельно производить оплату ЖКУ, бронировать билеты на транспорт, заказывать талоны, вызывать врача на дом онлайн, ориентироваться в киберпространстве.