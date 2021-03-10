В ногу со временем. Как в Бобруйске обучают компьютерной грамотности людей золотого возраста
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В наше время – в век глобальной компьютеризации и информатизации – современные технологии все глубже проникают в жизнь каждого, и общество уже не может обходиться без социальных сетей, навигаторов, поисковых систем и блогов.
Идея проекта
Благодаря интернет-технологиям появляется возможность коммуникации с людьми по всему миру, видеть и слышать их, искать любую информацию не выходя из дома. Использование возможностей современных средств связи позволяет создать электронную почту, ответить на сообщение в социальных сетях, найти на YouTube любимый фильм, купить билет на самолет онлайн, подключиться к сети wi-fi. Эти манипуляции молодежь и люди среднего возраста без труда выполняют каждый день. Однако для представителей старшего поколения эти, казалось бы, простые действия иногда превращаются в невыполнимую задачу. Компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущим в ногу со временем.
Сегодня на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района в рамках реализации проектов «Сети все возрасты покорны» и «Планшет с нуля» функционируют кружки для начинающих «Компьютерная азбука» (обучение пользованию персональным компьютером и Интернетом) и «Гигабайт» (обучение работе на планшете и мобильном телефоне на операционной системе Android). Вместе с тем, пройдя обучающий курс, люди старшего возраста зачастую теряются при необходимости совершить самые элементарные финансовые операции, не говоря об их робости перед новыми автоматизированными сервисами. Хотя, как ни парадоксально, последние могут в первую очередь именно пожилым облегчить жизнь, сэкономить время и силы. Учитывая вышеизложенное и тот факт, что сегодня в отделение приходят те, кто владеет азами компьютерной грамотности, назрела необходимость в комплексном применении полученных знаний на практике.
С этой целью отделением и разработан социально-образовательный проект «В ногу со временем», который поддержали филиал УО «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» и ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк».
– Хочу поблагодарить партнеров и волонтеров проекта за понимание проблем пожилых людей, бескорыстную помощь, чуткость и внимание. Время не стоит на месте, оно диктует свои правила, поэтому неформальное образование пожилых граждан в сфере экономической безопасности, включая информационные технологии, всегда будет актуально и востребовано, – отмечает заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОНа Первомайского района Елена Филина.
Держать руку на пульсе
Занятия проходят на базе лесотехнического колледжа раз в неделю в трех подгруппах. На сегодня здесь обучаются 48 человек. Возраст – 60 плюс. Бобруйчанка Наталья Настюшенко стала участницей проекта потому, что хочет идти в ногу со временем и быть уверенным пользователем девайсов.
– У меня нет всесторонних глубоких знаний в области информационных технологий, хочется постоянно чему-то учиться, чтобы во всем разбираться. Я многого не понимаю, теряюсь, где-то осторожничаю. А здесь специалисты все разъяснят и покажут наглядно, – говорит пенсионерка.
Еще одна участница проекта Лидия Шалимова в прошлом работала с ЭВМ. Но с тех пор утекло много воды, технический прогресс ушел далеко вперед и полученные знания стали неактуальны. Назрела необходимость заново освоить компьютерную грамотность, а заодно научиться лучше пользоваться смартфоном.
Куратор проекта «В ногу со временем» – председатель цикловой комиссии специальности «Программное обеспечение информационных технологий» Валерия Кричко.
– Директор лесотехнического колледжа Александр Кубрак предложил реализовать на базе нашего учебного заведения такой вот проект, чтобы помочь освоить взрослому населению новые технологии. У меня у самой есть бабушки, которым тяжело понять современную технику, и они всегда обращаются ко мне за помощью. На занятиях мы будем рассказывать, как скачивать приложения на смартфоны через Play Маркет, подключать мобильный интернет, пользоваться «Яндекс. Такси», сайтами «Таблетка. бай», «Талон. бай», «Квитки. бай», платформами для дистанционного обучения: zoom, skype, применять QR-код, регистрироваться в интернет-магазинах и на сайтах «Евроопта», «Виталюра», и многое другое, – объясняет преподаватель.
В качестве ассистентов на занятиях присутствуют студенты колледжа, которые помогают людям золотого возраста осваиваться в мире цифровых технологий. Примечательно, что в стенах учебного заведения встречаются таким образом два поколения. Данный проект – это прекрасная возможность показать, что между ними гораздо больше общего, чем принято думать, выстроить коммуникацию и вовлечь старшее поколение в современную жизнь.
– У каждого есть внуки. Чтобы быть с ними на связи, бабушки и дедушки должны хотя бы минимально владеть базой. Я считаю, что помощь, которую мы оказываем участникам проекта, очень важна. Некоторые не знают, как пользоваться мобильным телефоном, главным экраном, настройками, wi-fi, и мы рассказываем об этом, ведь сегодня смартфон – это «карманный» мини-компьютер, – подчеркивает учащаяся 3-го курса Анжелика Емельянова.
Финансовая грамотность
Расскажут подопечным отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и о том, как обезопасить и уберечь себя от интернет-мошенников. К слову, еще в августе 2015 года дан старт реализации социально-образовательного проекта «Школа финансовой грамотности» совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк». Среди основных задач преодоление пожилыми людьми страха перед дистанционным банковским обслуживанием, повышение уровня финансовой грамотности населения, освоение всех возможностей системы «интернет-банкинг». В рамках нового проекта «В ногу со временем» для всех желающих прямо на базе отделений Беларусбанка будет проводиться обучение совершению различных банковских операций.
– Мы начали активно сотрудничать с центром соцобслуживания еще до этого проекта. На занятиях с помощью ноутбука и проектора я показывала, как совершать различные платежи не выходя из дома. Когда волна коронавируса пойдет на спад, мы возобновим наши встречи. Самый оптимальный вариант – чтобы люди приходили в отделения, где есть мультипользовательские места с компьютерами для работы с клиентами. Наши консультанты будут показывать и объяснять, как проводить различные платежи через интернет-банкинг, как пользоваться кредитными и депозитными картами. У многих сейчас современные телефоны, благодаря которым также можно совершать множество различных операций при помощи услуги М-банкинг. Обучаем мы и принципам финансовой безопасности. К сожалению, мошенники чаще делают упор на пожилых людей – они более доверчивые и уязвимые. И эту информацию мы также не обходим стороной, – рассказывает главный специалист отдела продаж ЦБУ 703 ОАО «Беларусбанк» Ольга Коткина.
Ожидается, что в результате реализации проекта представители целевой группы приобретут навыки уверенного пользователя ПК и современных гаджетов. Пожилые люди смогут самостоятельно производить оплату ЖКУ, бронировать билеты на транспорт, заказывать талоны, вызывать врача на дом онлайн, ориентироваться в киберпространстве.