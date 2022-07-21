В Нью-Йорке произошло убийство на съемочной площадке
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Член съемочной группы был застрелен на съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.
Жертвой стал 31-летний мужчина. Приехав на съемки к началу смены, он находился в своей машине на парковке, когда к автомобилю подошел неизвестный, открыл водительскую дверь и несколько раз выстрелил в находившегося за рулем человека.
От полученных ранений мужчина скончался в больнице, у него отсталость трое детей.
Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, посчитали его эпизодом съемочного процесса.
Мотивы стрелявшего неизвестны, он скрылся с места происшествия. Полиция предполагает, что причиной инцидента могли стать разногласия по поводу парковочного места, однако свидетели утверждают, что не слышали никаких споров.
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