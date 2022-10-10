В Никольском кафедральном соборе состоялись хиротонии в иеромонаха и диакона

9 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил Божественную литургию, хиротонию в иеромонаха иеродиакона Иринея (Чепика) и диаконскую хиротонию иподиакона собора, бакалавра богословия Илии Новгородского в Никольском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, настоятель мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (Прощанская пустынь) игумен Максим (Юндил), протоиерей Михаил Прокофьев, иеродиакон Павел (Журавский) и диакон Аркадий Андреев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.

По окончании богослужения епископ Серафим обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поздравил духовенство и прихожан с воскресным днем, пожелал иеромонаху Иринею (Чепику) и диакону Илье крепости душевных и телесных сил, терпения, возрастания в вере и быть истинными служителями Богу и Его Церкви.