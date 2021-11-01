В Неделю 19-ю по Пятидесятнице епископ Серафим совершил иерейскую хиротонию в Никольском кафедральном соборе

31 октября епископ Бобруйский и Быховский Серафим в неделю 19-ю по Пятидесятнице совершил Божественную литургию и иерейскую хиротонию диакона Ильи Федорова в Никольском кафедральном соборе Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили клирики собора: настоятель иерей Сергий Гусар, протоиерей Михаил Прокофьев и диакон Павел Журавский.

Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского собора.

— С Воскресным днём, дорогие братья и сёстры! Сегодня вспоминается собор новомучеников и исповедников белорусских – память причисленных и не причисленных к лику святых, пострадавших в годы гонений на Церковь. В нашем кафедральном соборе тоже были и служили такие люди. Например, епископ Бобруйский Филарет, который был расстрелян в 1937 году, –сказал в своей проповеди к прихожанам и духовенству епископ Серафим. – Также сегодня общецерковный праздник – святого апостола и евангелиста Луки.

Он начал проповедовать ещё при жизни Господа нашего Иисуса Христа, написал Евангелие и книгу Деяний святых апостолов. Евангелие от Луки отличается тем, что в нём сохранились история Рождества Христова и Благовещения, притчи Спасителя. Евангелист смог собрать очень богатый материал, свидетельства очевидцев и смог отразить всё это в своём Евангелии. Кроме того, что он был писателем, он был также врачом.

Специалисты, которые тщательно изучают Священное писание, отмечают, что в своих книгах апостол Лука достаточно часто использует медицинскую терминологию, которая не характерна для обычного человека. Также евангелиста считают основоположником иконописания. Вот такой был талантливый человек: и писатель, и проповедник, и врач, и художник, а также верный и надёжный ученик Христов. Он принёс все свои таланты. способности и возможности, всю свою жизнь ко Господу, чтобы славить и проповедовать Его Воскресение.

Его Преосвященство поздравил иерея Илию Федорова.

В своё время отец Илия начал свой путь к вере через волонтёрское движение при Иверском храме г. Бобруйска, затем в храме прп. Сергия Радонежского пос. Туголица у иеромонаха Феодора (Кашенка) он получал опыт пономарства. В конце обучения в техникуме будущий священник принял решение полностью посвятить себя служению Церкви и поступить в духовное училище.

– Когда я начал углубляться в веру, меня поразило учение Церкви, — рассказал нам иерей Илия. — Также я изучал другие религии и имел возможность сравнить. Нигде я не увидел такого прямого и открытого построения учения как в Православии.

Сейчас иерей Илия учится на четвёртом курсе Минской духовной семинарии. За все годы обучения как в семинарии, так и в духовном училище священник посвящал свои научные работы Литургике. Ему особенно близка тема красоты и глубоких смыслов православного богослужения.