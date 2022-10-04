В Неделю 16-ю по Пятидесятнице епископ Серафим совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бобруйска

2 октября 2022 года в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска, состоялась Божественная литургия Недели 16-й по Пятидесятнице, которую возглавил правящий архиерей.

Преосвященнейшему Серафиму, епископу Бобруйскому и Быховскому, сослужили настоятель иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов и диакон Аркадий Андреев. Богослужебные песнопения исполнил хор собора. После отпуста епископ Серафим поздравил всех с воскресным днём и преподал собравшимся архипастырское благословение. Накануне воскресного дня епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска.

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