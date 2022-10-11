В нашем районе ведется ежедневный мониторинг цен

6 октября состоялось совещание Президента с экономическим блоком на тему инфляции. Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси, а затем подписал Директиву №10 «О недопустимости роста цен».

Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами Директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами.

В нашем районе ведется ежедневный масштабный мониторинг цен. В состав рабочих групп входят депутатский корпус, работники райисполкома, социальной сферы, представители силовых структур, общественных формирований, профсоюзов. Они посещают торговые объекты всех форм собственности, детально анализируют каждую группу товаров, сопоставляют текущие цены с зафиксированными ранее.

По словам Геннадия Ярмака, прокурора Бобруйского района, Директивой Президента предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в документе требований. «Каждому факту нарушения законности, неполному и неэффективному принятию мер будет дана принципиальная оценка. Приняты меры прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел», — отметил Геннадий Сергеевич. К слову, в республике работают «горячие» линии по вопросам мониторинга роста цен. Так, в Комитете государственного контроля открыли «горячий номер» 191, на который можно звонить и сообщать информацию о повышении цены на товары.

Комитет госконтроля Могилевской области «горячую линию» по вопросам ценообразования проводит по телефону: 8 (0222) 63-26-66.

В случае установления роста цен на товары и услуги вы можете обратиться и на «горячую линию» райисполкома. В будни дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 72-05-51, 72-05-49.

Бобруйский районный исполнительный комитет