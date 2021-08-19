Яблочный Спас в 2021 году отмечается 19 августа. Это народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.

В Православной Церкви Яблочный Спас приурочен к преображению Иисуса Христа перед апостолами Петром, Иоанном и Иаковом на горе Фавор. Когда Спаситель начал читать молитву, его лицо озарил свет, а одежда стала белой. Спустившись с Фавора, он велел ученикам собрать яблоки, чтобы Господь их освятил.

Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования. На Яблочный Спас люди поминают память умерших родственников. Принято приносить на кладбище освященные в храме плоды и оставлять их на могилах.

В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.